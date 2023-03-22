Баскетбольний "Прометей" здолав "Клуж" за тур до кінця групового етапу Єврокубка

Єврокубок, груповий етап, 17-й тур

"Клуж" – "Прометей" – 87:96 (22:28, 24:23, 24:21, 17:24)

У дебюті вітчизняний гранд видав фантастичний ривок (13:0), який задав тон усій зустрічі. Особливо в стартові хвилини старався капітан Лукашов, який реалізував два триочкових. Утім, поступово "Клуж" вирівняв становище та навіть впритул наблизився до слобожанців.

Друга чверть ознаменувалася гойдалками. "Прометей" на піку вів із +11, але згодом розгубив майже всю перевагу. Перед великою перервою команда Ронена Гінзбурга трохи додала та відірвалася від трансильванців на п'ять пунктів. Ще кращими справи стали на старті третьої десятихвилинки. Слобожанці створили 10-очковий гандикап, але розслабилися і дозволили "Клужу" повернутися до гри.

Наслідки недооцінки господарів почали проявлятися у фінальній чверті. Румунський колектив перехопив ініціативу, а "Прометей" опинився в ролі того, хто постійно змушений наздоганяти. У непростий момент у складі слобожанців знайшовся джокер – оборонець Ткаченко.

Українець спершу вчасно заблокував атаку "Клужа", а потім влучним триочковим дозволив "Прометею" вийти вперед. Заспів оборонця підтримали Лукашов, Балвін і Кеннеді. Зрештою, за хвилину до сирени слобожанці вийшли на рубіж 8-ми очок переваги. Відіграти відставання господарі вже не змогли.

Отже, "Прометей" здобув десяту поспіль перемогу на груповому етапі Єврокубка. Рекорд команди – 13 перемог, 4 поразки. Якщо іспанський "Ховентут" пізніше не зможе виграти в італійської "Венеції", то слобожанці достроково виграють групу A.