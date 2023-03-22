UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольний "Прометей" здолав "Клуж" за тур до кінця групового етапу Єврокубка

Фото: Слобожанці під час одного з таймаутів (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою слобожанського "Прометея" над румунським "Клужем" завершився черговий матч групового етапу баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 17-й тур

"Клуж" – "Прометей" – 87:96 (22:28, 24:23, 24:21, 17:24)

У дебюті вітчизняний гранд видав фантастичний ривок (13:0), який задав тон усій зустрічі. Особливо в стартові хвилини старався капітан Лукашов, який реалізував два триочкових. Утім, поступово "Клуж" вирівняв становище та навіть впритул наблизився до слобожанців.

Друга чверть ознаменувалася гойдалками. "Прометей" на піку вів із +11, але згодом розгубив майже всю перевагу. Перед великою перервою команда Ронена Гінзбурга трохи додала та відірвалася від трансильванців на п'ять пунктів. Ще кращими справи стали на старті третьої десятихвилинки. Слобожанці створили 10-очковий гандикап, але розслабилися і дозволили "Клужу" повернутися до гри.

Наслідки недооцінки господарів почали проявлятися у фінальній чверті. Румунський колектив перехопив ініціативу, а "Прометей" опинився в ролі того, хто постійно змушений наздоганяти. У непростий момент у складі слобожанців знайшовся джокер – оборонець Ткаченко.

Українець спершу вчасно заблокував атаку "Клужа", а потім влучним триочковим дозволив "Прометею" вийти вперед. Заспів оборонця підтримали Лукашов, Балвін і Кеннеді. Зрештою, за хвилину до сирени слобожанці вийшли на рубіж 8-ми очок переваги. Відіграти відставання господарі вже не змогли.

Отже, "Прометей" здобув десяту поспіль перемогу на груповому етапі Єврокубка. Рекорд команди – 13 перемог, 4 поразки. Якщо іспанський "Ховентут" пізніше не зможе виграти в італійської "Венеції", то слобожанці достроково виграють групу A.

До слова, раніше "Будівельник" знявся з Балканської ліги через фінансові проблеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол