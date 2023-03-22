Баскетбольный "Прометей" одолел "Клуж" за тур до конца группового этапа Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 17-й тур

"Клуж" – "Прометей" – 87:96 (22:28, 24:23, 24:21, 17:24)

В дебюте отечественный гранд выдал фантастический рывок (13:0), задавший тон всей встрече. Особенно в стартовые минуты старался капитан Лукашов, реализовавший два трехочковых. Впрочем, постепенно "Клуж" выровнял положение и даже вплотную приблизился к слобожанцам.

Вторая четверть ознаменовалась качелями. "Прометей" на пике вел с +11, но потом растерял почти все преимущество. Перед большим перерывом команда Ронена Гинзбурга немного прибавила и оторвалась от трансильванцев на пять пунктов. Еще лучше дела стали на старте третьей десятиминутки. Слобожанцы создали 10-очковый гандикап, но расслабились и позволили "Клужу" вернуться в игру.

Последствия недооценки хозяев стали проявляться в финальной четверти. Румынский коллектив перехватил инициативу, а "Прометей" оказался в роли того, кто постоянно вынужден догонять. В непростой момент в составе слобожанцев нашелся джокер – защитник Ткаченко.

Украинец сначала вовремя заблокировал атаку "Клужа", а затем точным трехочковым позволил "Прометею" выйти вперед. Запев защитника поддержали Лукашов, Балвин и Кеннеди. В конце концов, за минуту до сирены слобожанцы вышли на рубеж 8 очков преимущества. Отыграть отставание хозяева уже не смогли.

Итак, "Прометей" одержал десятую победу подряд на групповом этапе Еврокубка. Рекорд команды – 13 побед, 4 поражения. Если испанский "Ховентут" позже не сможет выиграть у итальянской "Венеции", то слобожанцы досрочно выиграют группу A.