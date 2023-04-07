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Баскетбольний "Прометей" втратив третього лідера на вирішальні матчі сезону

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Таллінн, П'ятниця 07 квітня 2023 11:19
Баскетбольний "Прометей" втратив третього лідера на вирішальні матчі сезону Фото: Ді Джей Стефенс не допоможе в протистоянні з "Тарту" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Лазарет "Прометея" зі Слобожанського напередодні "фіналу чотирьох" Латвійсько-естонської баскетбольної ліги поповнився легким форвард Ді Джеєм Стефенсом.

Про це заявив засновник "Прометея" Володимир Дубинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook.

32-річний баскетболіст зазнав ушкодження за день до протистояння з естонським "Тарту Улікоол". Матч ЛЕБЛ запланований на 7 квітня.

Стефенс травмувався під час тренування слобожанців. Американець став третьюо зіркою, яку "Прометей" втратив на кінцівку сезону 2022/23. Раніше в лазарет потрапили плеймейкер Агада та оборонець Кеннеді.

"Вчора розмовляв з Нено (прізвисько коуча Гінзбурга – ред.), він говорить, що за його більш ніж двадцятирічний досвід, це вперше коли за два тижні команда втрачає через травми одразу трьох топових гравців, та ще й напередодні фінальних змагань", – заявив Дубинський.

Окрім "фіналу чотирьох" Латвійсько-естонської ліги, "Прометей" продовжить боротьбу за Єврокубок. У першому раунді плей-офф суперником слобожанців стане німецький "Гамбург". Матч відбудеться 11 квітня.

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