Баскетбольный "Прометей" потерял третьего лидера на решающие матчи сезона

Об этом заявил основатель "Прометея" Владимир Дубинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост функционера в Facebook .

32-летний баскетболист получил повреждение за день до противостояния с эстонским "Тарту Уликоол". Матч ЛЕБЛ запланирован на 7 апреля.

Стефенс травмировался во время тренировки слобожанцев. Американец стал третьей звездой, которую "Прометей" потерял на концовку сезона 2022/23. Ранее в лазарет попали плеймейкер Агада и защитник Кеннеди.

"Вчера разговаривал с Нено (прозвище коуча Гинзбурга – ред.), он говорит, что за его более чем двадцатилетний опыт, это впервые когда в течение двух недель команда теряет из-за травм сразу трех топовых игроков, да еще и накануне финальных соревнований", – заявил Дубинский.

Кроме "финала четырех" Латвийско-эстонской лиги, "Прометей" продолжит борьбу за Еврокубок. В первом раунде плей-офф соперником слобожанцев станет немецкий "Гамбург". Матч состоится 11 апреля.