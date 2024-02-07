UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольний "Прометей" яскравою перемогою закрив груповий етап Єврокубка

Фото: Високий політ Калеба Агади (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув комфортну перемогу над іспанським "Ховентутом" у фінальному турі основної сітки Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 18-й тур

"Прометей" – "Ховентут" – 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9)

 

 

Після рівного дебюту зустрічі бадалонці вирвалися вперед у середині першої чверті. Утім, "титани" перехопили ініціативу та на певному етапі навіть повели з +6. Та закріпитися на цьому не змогли, тож на коротку перерву команди пішли за рівного рахунку.

"Прометей" упродовж другої 10-хвилинки намагався піти у відрив. Підопічні Ронена Гінзбурга постійно були попереду, але на піку відірвалися від опонетів лише на 5 пунктів. "Ховентут" же видав потужну кінцівку чверті та пішов відпочивати з 6-очковим гандикапом.

Ще гіршими справи слобожанців стали на третьому відрізку. Бадалонці методично збільшували власну перевагу та невдовзі вийшли на рубіж +15. Наприкінці десятихвилинки "Прометей" трохи прийшов до тями та скоротив відставання на два пункти.

Повністю перевернути матч команда Гінзбурга зуміла у фінальній чверті. "Титани" велетенськими кроками просто "з'їли" весь гандикап іспанців. На цьому досягненні слобожанці не зупинилися і просто зім'яли "Ховентут", дозволивши набрати лише 9 пунктів за десять хвилин.

Упевнена перемога дозволила "Прометею" обійти бадалонців у підсумковій таблиці групи A. Рекорд підопічних Гінзбургів – 10 перемог, 8 поразок. Наразі слобожанці вийшли на 4-те місце, звідки їх ще може посунути "Бешикташ". Для цього стамбульці зобов'язані перемагати "Хапоель" з Тель-Авіва.

До слова, форвард Войналович не допоможе збірній України у відборі на Євробаскет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол