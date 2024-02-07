Баскетбольный "Прометей" яркой победой закрыл групповой этап Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 18-й тур

"Прометей" – "Ховентут" – 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9)

После ровного дебюта встречи бадалонцы вырвались вперед в середине первой четверти. Впрочем, "титаны" перехватили инициативу и на определенном этапе даже повели с +6. Но закрепиться на этом не смогли, так что на короткий перерыв команды ушли при равном счете.

"Прометей" в течение второй 10-минутки пытался уйти в отрыв. Подопечные Ронена Гинзбурга постоянно были впереди, но на пике оторвались от оппонетов всего на 5 пунктов. "Ховентут" же выдал мощную концовку четверти и отправился отдыхать с 6-очковым гандикапом.

Еще хуже дела слобожанцев стали на третьем отрезке. Бадалонцы методически увеличивали собственное преимущество и вскоре вышли на рубеж +15. В конце десятиминутки "Прометей" немного пришел в себя и сократил отставание на два пункта.

Полностью перевернуть матч команда Гинзбурга сумела в финальной четверти. "Титаны" гигантскими шагами просто "съели" весь гандикап испанцев. На этом достижении слобожанцы не остановились и просто смяли "Ховентут", позволив набрать всего 9 пунктов за десять минут.

Уверенная победа позволила "Прометею" обойти бадалонцев в итоговой таблице группы A. Рекорд подопечных Гинзбургов – 10 побед, 8 поражений. Пока слобожанцы вышли на 4-е место, откуда их еще может подвинуть "Бешикташ". Для этого стамбульцы обязаны побеждать "Хапоэль" из Тель-Авива.