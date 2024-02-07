Збірна України втратила зірку команди перед стартом відбору на Євробаскет-2025

Форвард "Шльонська" з польського Вроцлава Андрій Войналович зазнав неприємної травми за лічені тижні до початку кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

24-річний українець зламав п'ясткову кістку. Він вибув із ігрового процесу мінімум на кілька тижнів.

Войналович не допоможе збірній України в прийдешніх матчах кваліфікаційного турніру перед Євробаскетом. У лютому підопічні Віталія Степановського проведуть два поєдинки – проти Словенії (22 лютого) та Португалії (25 лютого). У відборі до Олімпіади-2024 форвард був основним виконавцем команди.

Нинішній сезон Войналович розпочав у складі "Прометея" зі Слобожанського, але не пробився до основної обойми "титанів". У листопаді опинився в лавах "Шльонська" та почав грати в польській Баскет Лізі та Єврокубку. Середні цифри на євроарені – 8.6 очок, 2.3 підбирання, 0.8 передач і 1 перехоплення за 27 хвилин на паркеті.

Збірна України в кваліфікації на Євробаскет-2025

"Синьо-жовті" змагатимуться в групі A відбору. Там команда Степановського проведе 6 матчів у трьох вікнах.

Перша пара поєдинків запланована на лютий. Зі Словенією збірна зустрінеться на виїзді, а через три дні прийме португальців у Ризі. Натомість у наступному вікні на українців чекатиме подвійне протистояння з Ізраїлем – вдома (22 листопада) та в гостях (25 листопада).

Завершать кваліфікацію українці двома поєдинками в лютому 2025-го. Спершу "синьо-жовті" приймуть словенців, а потім поїдуть у гості до збірної Португалії. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди квартету.