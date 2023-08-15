Баскетбольний "Прометей" склав план підготовки до сезону: відомі дати

Слобожанський "Прометей" незабаром повернеться до тренувань і запланував низку спарингів перед сезоном 2023/24.
Про це заявив головний тренер команди Ронен Гінзбург, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Керманич вітчизняного гранда поділився планами на міжсезоння. Окрім того, зірковий фахівець розповів про кадрові новини команди.
"Прометей" відновить тренувальні заняття 22 серпня. Загальна підготовка до прийдешнього сезону триватиме 6 тижнів. Упродовж цього часу слобожанці зіграють мінімум 7 контрольних матчів. Зокрема, запланована участь у товариських змаганнях.
"Три перші поєдинки ми зіграємо проти литовських команд у Ризі, потім буде турнір у Вроцлаві, на якому нашими суперниками мають бути хороші, сильні команди. І завершимо товариські матчі на турнірі в Ізмірі, як минулого сезону", – розповів Гінзбург.
Тренер "Прометея" також розповів про стан травмованих. Оборонець Сидоров займається індивідуально з тренером із фізпідготовки під наглядом лікарів. Він буде в основній обоймі команди зі старту зборів. Натомість Санон і Липовий повернуться до старту сезону 4 жовтня.
До слова, раніше збірна України переграла Ісландію у прекваліфікації до Олімпійських ігор.
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