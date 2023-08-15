Баскетбольний "Прометей" склав план підготовки до сезону: відомі дати

Керманич вітчизняного гранда поділився планами на міжсезоння. Окрім того, зірковий фахівець розповів про кадрові новини команди.

"Прометей" відновить тренувальні заняття 22 серпня. Загальна підготовка до прийдешнього сезону триватиме 6 тижнів. Упродовж цього часу слобожанці зіграють мінімум 7 контрольних матчів. Зокрема, запланована участь у товариських змаганнях.

"Три перші поєдинки ми зіграємо проти литовських команд у Ризі, потім буде турнір у Вроцлаві, на якому нашими суперниками мають бути хороші, сильні команди. І завершимо товариські матчі на турнірі в Ізмірі, як минулого сезону", – розповів Гінзбург.

Тренер "Прометея" також розповів про стан травмованих. Оборонець Сидоров займається індивідуально з тренером із фізпідготовки під наглядом лікарів. Він буде в основній обоймі команди зі старту зборів. Натомість Санон і Липовий повернуться до старту сезону 4 жовтня.