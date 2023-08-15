Баскетбольный "Прометей" составил план подготовки к сезону: известны даты

Наставник отечественного гранда поделился планами на межсезонье. Кроме того, звездный специалист рассказал о кадровых новостях команды.

"Прометей" возобновит тренировочные занятия 22 августа. Общая подготовка к грядущему сезону продлится 6 недель. За это время слобожанцы сыграют минимум 7 контрольных матчей. В частности, запланировано участие в товарищеских соревнованиях.

"Три первых поединка мы сыграем против литовских команд в Риге, затем будет турнир во Вроцлаве, на котором нашими соперниками должны быть хорошие, сильные команды. И завершим товарищеские матчи на турнире в Измире, как в прошлом сезоне", – рассказал Гинзбург.

Тренер "Прометея" также рассказал о состоянии травмированных. Защитник Сидоров занимается индивидуально с тренером по физподготовке под наблюдением врачей. Он будет в основной обойме команды со старта сборов. В свою очередь Санон и Липовой вернутся к старту сезона 4 октября.