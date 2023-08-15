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Баскетбольный "Прометей" составил план подготовки к сезону: известны даты

Фото: Ронен Гинзбург в кругу своих подопечных (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" в скором времени вернется к тренировкам и запланировал ряд спаррингов перед сезоном 2023/24.

Об этом заявил главный тренер команды Ронен Гинзбург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Наставник отечественного гранда поделился планами на межсезонье. Кроме того, звездный специалист рассказал о кадровых новостях команды.

"Прометей" возобновит тренировочные занятия 22 августа. Общая подготовка к грядущему сезону продлится 6 недель. За это время слобожанцы сыграют минимум 7 контрольных матчей. В частности, запланировано участие в товарищеских соревнованиях.

"Три первых поединка мы сыграем против литовских команд в Риге, затем будет турнир во Вроцлаве, на котором нашими соперниками должны быть хорошие, сильные команды. И завершим товарищеские матчи на турнире в Измире, как в прошлом сезоне", – рассказал Гинзбург.

Тренер "Прометея" также рассказал о состоянии травмированных. Защитник Сидоров занимается индивидуально с тренером по физподготовке под наблюдением врачей. Он будет в основной обойме команды со старта сборов. В свою очередь Санон и Липовой вернутся к старту сезона 4 октября.

К слову, ранее сборная Украины обыграла Исландию в пре-квалификации к Олимпийским играм.

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