Баскетбольна збірна України здобула другу перемогу в прекваліфікації до Олімпіади

Національна команда України впевнено здолала збірну Ісландії на груповому етапі прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, прекваліфікація, група C, 2-й тур

Ісландія – Україна – 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)

У стартовій чверті "синьо-жовті" впевнено розпочали. Українська команда краще провела дебют і зуміла піти у невеликий відрив. На піку перевага команди Віталія Степановського склала 9 очок. Утім, збірна України примудрилася розгубити перевагу та завершила відрізок із -1.

Реабілітувалися "синьо-жовті" до та після великої перерви. Якщо результативність ісландців фактично залишилася на тому ж рівні (18 пунктів у першій 10-хвилинці та по 16 – у другій та третій), то українці додали в цьому аспекті. Як наслідок, перевага України зросла до солідних 16-ти очок перед фінальною чвертю.

Ісландці спробували повернутися до гри у вирішальній десятихвилинці. Утім, підопічні Степановського грамотно зіграли по обидва боки майданчика та дозволили "вікінгам" наблизитися лише на 13 пунктів. Найрезультативнішим у зустрічі став Олександр Ковляр із дабл-даблом (23 очки, 10 передач).

Отже, збірна України здобула другу перемогу поспіль у прекваліфікації до Олімпіади. Останній матч на груповому етапі "синьо-жовті" зіграють проти Туреччини 15 серпня. Фактично українці гарантували вихід у плей-офф турніру.