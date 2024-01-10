UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольний "Прометей" без шансів програв лідеру групи Єврокубка

Фото: "Титани" не змогли підкорити Париж (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" поступився французькому "Парижу" в регулярній першості баскетбольного Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 14-й тур

"Париж" – "Прометей" – 93:72 (22:24, 27:15, 24:13, 20:20)

 

Після більш-менш рівного дебюту зустрічі "титани" взялися іти у відрив. До середини стартової чверті "Прометей" створив 8-очковий гандикап. Проте, господарі паркету "ввімкнулися" і до кінця десятихвилинки нівелювали фактично все відставання.

Ключовими же в протистоянні стали чверті до та після великої перерви. Парижани повністю заволоділи ініціативою та домінували по обидва боки майданчика. У результаті за підсумками другої 10-хвилинки слобожанці програли 12 пунктів, а за підсумками третьої – ще 11 очок.

Фінальна чверть перетворилася на формальність. Якщо на піку перевага "Парижа" складала +25, то в останньому відрізку "Прометей" знизив очковий дефіцит до 14-ти пунктів. Утім, на більше підопічні Ронена Гінзбурга не спромоглися. Лідер групи A довів матч до логічної перемоги.

Найрезультативнішим у складі "Прометея" став форвард Тай Одіасе (14 очок, 5 підбирань). Попри виїзну поразку, слобожанці залишилися на 6-й сходинці в десятці команд. "Титани" останніми проходять у плей-офф, а рекорд команди – 7 перемог, 7 поразок – найкраща ілюстрація нестабільності результатів.

До слова, українець Михайлюк отримав гарантований контракт від "Бостона" до кінця сезону 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол