RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольный "Прометей" без шансов проиграл лидеру группы Еврокубка

Фото: "Титаны" не смогли покорить Париж (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" уступил французскому "Парижу" в регулярном первенстве баскетбольного Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 14-й тур

"Париж" – "Прометей" – 93:72 (22:24, 27:15, 24:13, 20:20)

 

После более-менее ровного дебюта встречи "титаны" принялись уходить в отрыв. К середине стартовой четверти "Прометей" создал 8-очковый гандикап. Тем не менее, хозяева паркета "включились" и к концу десятиминутки нивелировали практически все отставание.

Ключевыми же в противостоянии стали четверти до и после большого перерыва. Парижане полностью завладели инициативой и доминировали с обеих сторон площадки. В результате по итогам второй 10-минутки слобожанцы проиграли 12 пунктов, а по итогам третьей – еще 11 очков.

Финальная четверть превратилась в формальность. Если на пике преимущество "Парижа" составляло +25, то в последнем отрезке "Прометей" снизил очковый дефицит до 14-ти пунктов. Впрочем, на большее подопечные Ронена Гинзбурга не замахнулись. Лидер группы A довел матч до логической победы.

Самым результативным в составе "Прометея" стал форвард Тай Одиасе (14 очков, 5 подборов). Несмотря на выездное поражение, слобожанцы остались на 6-й строчке в десятке команд. "Титаны" последними проходят в плей-офф, а рекорд команды – 7 побед, 7 поражений – лучшая иллюстрация нестабильности результатов.

К слову, украинец Михайлюк получил гарантированный контракт от "Бостона" до конца сезона 2023/24.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол