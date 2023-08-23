ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Баскетбольний "Прометей" повернувся до тренувань: хто в обоймі Гінзбурга

Рига, Середа 23 серпня 2023 15:37
UA EN RU
Баскетбольний "Прометей" повернувся до тренувань: хто в обоймі Гінзбурга Фото: Тренувальне заняття слобожанців (facebook.com/V.Dubinsky)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний баскетбольний гранд "Прометей" зі Слобожанського розпочав підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Підопічні Ронена Гінзбурга провели перше повноцінне тренування. Старт підготовки до кампанії 2023/24 слобожанці взяли в столиці Латвії.

У загальній групі баскетболістів – кістяк чемпіонської команди та новачки. Заняття з "Прометеєм" розпочали легіонери Кін, Марч, Рід, Одіасе та Кульбока. Серед літніх підписань команди також українець Войналович. Натомість продовжують відновлюватися після травми Сидоров, Ткаченко, Петров, Санон, Агада, Балвін, Липовий і Лукашов.

Загальна підготовка до прийдешнього сезону триватиме 6 тижнів. Упродовж цього часу слобожанці зіграють мінімум 7 контрольних матчів. Зокрема, запланована участь у товариських змаганнях.

Раніше "Прометей" вирішив продовжити виступи в ЛЕБЛ – Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд. Сезон 2023/24 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона.

До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам