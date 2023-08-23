Баскетбольний "Прометей" повернувся до тренувань: хто в обоймі Гінзбурга

Вітчизняний баскетбольний гранд "Прометей" зі Слобожанського розпочав підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу .

Підопічні Ронена Гінзбурга провели перше повноцінне тренування. Старт підготовки до кампанії 2023/24 слобожанці взяли в столиці Латвії.

У загальній групі баскетболістів – кістяк чемпіонської команди та новачки. Заняття з "Прометеєм" розпочали легіонери Кін, Марч, Рід, Одіасе та Кульбока. Серед літніх підписань команди також українець Войналович. Натомість продовжують відновлюватися після травми Сидоров, Ткаченко, Петров, Санон, Агада, Балвін, Липовий і Лукашов.

Загальна підготовка до прийдешнього сезону триватиме 6 тижнів. Упродовж цього часу слобожанці зіграють мінімум 7 контрольних матчів. Зокрема, запланована участь у товариських змаганнях.

Раніше "Прометей" вирішив продовжити виступи в ЛЕБЛ – Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Компанію підопічним Ронена Гінзбурга складуть 7 латвійських і 8 естонських команд. Сезон 2023/24 "Прометей" розпочне в статусі чинного чемпіона.