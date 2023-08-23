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Баскетбольный "Прометей" вернулся к тренировкам: кто в обойме Гинзбурга

Рига, Среда 23 августа 2023 15:37
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Баскетбольный "Прометей" вернулся к тренировкам: кто в обойме Гинзбурга Фото: Тренировочное занятие слобожанцев (facebook.com/V.Dubinsky)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный баскетбольный гранд "Прометей" из Слобожанского приступил к подготовке к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Подопечные Ронена Гинзбурга провели первую полноценную тренировку. Старт подготовки к кампании 2023/24 слобожанцы взяли в столице Латвии.

В общей группе баскетболистов – костяк чемпионской команды и новички. Занятия с "Прометеем" начали легионеры Кин, Марч, Рид, Одиасе и Кульбока. Среди летних подписаний команды украинец Войналович. В свою очередь продолжают восстанавливаться после травмы Сидоров, Ткаченко, Петров, Санон, Агада, Балвин, Липовой и Лукашов.

Общая подготовка к грядущему сезону продлится 6 недель. За это время слобожанцы сыграют минимум 7 контрольных матчей. В частности, запланировано участие в товарищеских состязаниях.

Ранее "Прометей" решил продолжить выступления в ЛЭБЛ – Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Компанию подопечным Ронена Гинзбурга составят 7 латвийских и 8 эстонских команд. Сезон 2023/24 "Прометей" начнет в статусе действующего чемпиона.

К слову, ранее сборная Украины проиграла Хорватии полуфинал пре-квалификации к Олимпиаде.

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