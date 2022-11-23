Баскетбольний "Прометей" повернувся на шлях перемог у Єврокубку: відео

Єврокубок, група A, 5-й тур

"Цедевіта Олімпія" – "Прометей" – 89:94 (24:18, 15:22, 25:26, 25:28)

До звітної зустрічі в Любляні суперники підійшли в поганому настрої. Якщо український гранд прикро поступився "Ховентуту" в попередньому турі, то "Олімпія" у статусі одного з фаворитів Єврокубка стартувала з чотирьох поразок. Тож обидві команди зобов'язані були перемагати.

Як наслідок, на паркеті фактично впродовж усього матчу були гойдалки. До великої перерви суперники обмінялися виграними чвертями. Зокрема, господарі оформили 5-очковий гандикап у першій 10-хвилинці, але "Прометей" відігрався у другій і мінімально повів (40:39).

У третій чверті слобожанці спершу збільшили свою перевагу, відірвавшись від словенців на 10 пунктів. Однак, "Цедевіта Олімпія" додала та скоротила відставання до всього двох очок перед вирішальними десятьма хвилинами. На початку фінальної чверті господарі зуміли повести, але кінцівка була за "Прометеєм".

У топ-трійці найрезультативніших за підсумками поєдинку – тріо з "Прометея". Кейлеб Агада трохи не дотягнув до дабл-даблу (21 очко, 8 підбирань, 4 передач), а за ним розташувалися Джіан Клевелл (21 пункт) і Ді Джей Кеннеді (20). Наступний матч – 30 листопада проти німецького "Ульма".