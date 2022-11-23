Баскетбольный "Прометей" вернулся на путь побед в Еврокубке: видео

Еврокубок, группа A, 5-й тур

"Цедевита Олимпия" – "Прометей" – 89:94 (24:18, 15:22, 25:26, 25:28)

К отчетной встрече в Любляне соперники подошли в дурном настроении. Если украинский гранд досадно уступил "Ховентуту" в предыдущем туре, то "Олимпия" в статусе одного из фаворитов Еврокубка стартовала с четырех поражений. Так что обе команды обязаны были побеждать.

Как следствие, на паркете фактически на протяжении всего матча были качели. К большому перерыву соперники обменялись выигранными четвертями. В частности, хозяева оформили 5-очковый гандикап в первой 10-минутке, но "Прометей" отыгрался во второй и минимально повел (40:39).

В третьей четверти слобожанцы сначала увеличили свое преимущество, оторвавшись от словенцев на 10 пунктов. Однако "Цедевита Олимпия" добавила и сократила отставание до двух очков перед решающими десятью минутами. В начале финальной четверти хозяева сумели повести, но концовка была за "Прометеем".

В топ-тройке самых результативных по итогам поединка – трио из "Прометея". Кейлеб Агада чуть не дотянул до дабл-дабла (21 очко, 8 подборов, 4 передач), а за ним расположились Джиан Клевелл (21 пункт) и Ди Джей Кеннеди (20). Следующий матч – 30 ноября против немецкого "Ульма".