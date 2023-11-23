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Баскетбольний "Прометей" попрощався з другим легіонером за тиждень

Фото: Дейвон Рід стати своїм у команді Ронена Гінзбурга не зміг (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб слобожанського "Прометея" відмовився від послуг атакувального оборонця Дейвона Ріда. Він провів у складі вітчизняного гранда всього кілька місяців.

Про це заявив журналіст Емільяно Каршія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

Американець покинув лави "титанів". Оборонець став уже четвертим виконавцем, який пішов із команди впродовж останнього тижня.

Рід приєднався до "Прометея" наприкінці липня. Тоді президент слобожанців Володимир Дубинський стверджував, що клуб виграв конкуренцію за новачка з боку представників Євроліги. Сам оборонець мав досвід виступів у НБА (понад 100 матчів).

Однак, стати лідером "Прометея" Рід не зумів. Він зіграв лише 4 матчі за "титанів" у Єврокубку. Середні цифри досвідченого американського баскетболіста в турнірі – 9 очок, 6 підбирань, 1.5 передача та 0.8 перехоплень за 24 хвилини на паркеті.

Раніше "Прометей" відрахував оборонця Кіна та двох українців – центрового Петрова та форварда Войналовича. Натомість поповнив склад слобожанців переможець Єврокубка-2021 Грей. Окрім того, з'явилися чутки про ймовірне повернення до команди Клавелла.

До слова, напередодні "Прометей" здобув вольову перемогу над "Венецією" в Єврокубку 2023/24.

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