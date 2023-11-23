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Баскетбольный "Прометей" попрощался со вторым легионером в течение недели

Фото: Дэйвон Рид стать своим в команде Ронена Гинзбурга не смог (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб слобожанского "Прометея" отказался от услуг атакующего защитника Дэйвона Рида. Он провел в составе отечественного гранда всего несколько месяцев.

Об этом заявил журналист Эмильяно Каршия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

Американец покинул ряды "титанов". Защитник стал уже четвертым исполнителем, ушедшим из команды в течение последней недели.

Рид присоединился к "Прометею" в конце июля. Тогда президент слобожанцев Владимир Дубинский утверждал, что клуб выиграл конкуренцию за новичка со стороны представителей Евролиги. Сам защитник имел опыт выступлений в НБА (более 100 матчей).

Однако стать лидером "Прометея" Рид не сумел. Он сыграл всего 4 матча за "титанов" в Еврокубке. Средние цифры опытного американского баскетболиста в турнире – 9 очков, 6 подборов, 1.5 передачи и 0.8 перехватов за 24 минуты на паркете.

Ранее "Прометей" отчислил защитника Кина и двух украинцев – центрового Петрова и форварда Войналовича. Зато пополнил состав слобожанцев победитель Еврокубка-2021 Грэй. Кроме того, появились слухи о вероятном возвращении в команду Клавелла.

К слову, накануне "Прометей" одержал волевую победу над "Венецией" в Еврокубке 2023/24.

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