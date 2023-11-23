Баскетбольный "Прометей" попрощался со вторым легионером в течение недели

Американец покинул ряды "титанов". Защитник стал уже четвертым исполнителем, ушедшим из команды в течение последней недели.

Рид присоединился к "Прометею" в конце июля. Тогда президент слобожанцев Владимир Дубинский утверждал, что клуб выиграл конкуренцию за новичка со стороны представителей Евролиги. Сам защитник имел опыт выступлений в НБА (более 100 матчей).

Однако стать лидером "Прометея" Рид не сумел. Он сыграл всего 4 матча за "титанов" в Еврокубке. Средние цифры опытного американского баскетболиста в турнире – 9 очков, 6 подборов, 1.5 передачи и 0.8 перехватов за 24 минуты на паркете.

Ранее "Прометей" отчислил защитника Кина и двух украинцев – центрового Петрова и форварда Войналовича. Зато пополнил состав слобожанцев победитель Еврокубка-2021 Грэй. Кроме того, появились слухи о вероятном возвращении в команду Клавелла.