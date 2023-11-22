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"Прометей" у вольовому стилі здолав "Венецію" і повернувся в зону плей-офф Єврокубка

Рига, Середа 22 листопада 2023 20:59
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"Прометей" у вольовому стилі здолав "Венецію" і повернувся в зону плей-офф Єврокубка Фото: Тай Одіасе залишив поза справами оборону "Венеції" (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув непросту перемогу над італійською "Венецією" у групі баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 8-й тур

"Прометей" – "Венеція" – 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

Упродовж першої чверті жодна з команд не змогла піти у відрив. Ані слобожанці, ані венеційці не зуміли забезпечити вагомий гандикап. Як наслідок, на фініші відрізку перевага номінальних гостей склала лише пункт.

По-іншому склалася друга чверть. Цього разу "Венеція" підвищила темп, тож "титани" почали не встигати за опонентами по обидва боки майданчика. На піку перевага італійського колективу склала 12 очок. Утім, запал команди Невена Спахії швидко спав, і перед великою перервою "Прометей" скоротив дефіцит до чотирьох пунктів.

Реабілітувалися підопічні Ронена Гінзбурга в третій десятихвилинці. Зі середини чверті слобожанці перехопили лідерство. І хоч під завісу відрізку венеційці вирівняли становище, та фінальну чверть вітчизняний гранд розпочав із мінімальною перевагою (+2 очки).

Там "Прометей" швидко відірвався від гостей на 11 пунктів. Такий очковий запас дозволив слобожанцям спокійно почуватися в кінцівці зустріч. Зрештою, хлопці Гінзбурга привезли "Венеції" 7 очок. Найбільше до перемоги доклався центровий Ондржей Балвін (15 пунктів).

Завдяки перемозі "Прометей" піднявся на 6-те місце в групі A. Рекорд команди – 4 перемоги, 4 поразки. Наступний поєдинок слобожанці проведуть проти іспанського "Ховентута" 29 листопада.

До слова, українець Ковляр перебрався в іспанський "Обрадойро" з естонського "Калева".

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