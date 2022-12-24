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Баскетбольний "Прометей" підписав канадця з досвідом перебування в Джі-Лізі НБА

Фото: Марек Классен (праворуч) колись виступав в Україні (thebandits.ca)
Автор: Антон Федорців

Досвідченим плеймейкером Мареком Классеном перед другою частину сезону 2022/23 підсилився "Прометей" зі Слобожанського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку клубу.

30-річний канадець перебрався до лав українського гранда. У понеділок, 26 грудня, він приєднається до команди в Ризі та готуватиметься до матчів Латвійсько-естонської ліги проти "Репли" та "Кейли" (28 грудня і 30 грудня).

Классен виступав у різних куточках Європи, розпочавши з румунського "Сібіу" в сезоні 2015/16. Далі були британські "Лідс Форс" і "Вустер Вулвз", турецькі ITU і "Сокар Спор", український "Київ-Баскет", польський "Слупськ" і чеський "Німбурк". Намагався закріпитися у фарм-клубі "Нью-Орлеана" в Джі-Лізі – "Бірмінгем Сквадронс".

На батьківщині Классен захищав кольори "Фрейзер Веллі Бендітс". У Канадській елітній баскетбольній лізі виступав у 2021-2022 рр., звідки переїхав до Чехії. У складі "Німбурка" набирав у середньому 18.2 очок, 4.4 підбирання і 7.1 передач за 28 хвилин на паркеті.

"Прометей" упевнено лідирує в Латвійсько-естонській лізі, зазнавши всього однієї поразки за 14 матчів сезону. Натомість у групі A Єврокубка слобожанці посідають 4-те місце та впевнено проходить у плей-офф.

До слова, посеред тижня "Прометей" здолав "Венецію" у групі A баскетбольного Єврокубка.

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