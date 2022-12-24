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Баскетбольный "Прометей" подписал канадца с опытом пребывания в Джи-Лиге НБА

Фото: Марек Классен (справа) когда-то выступал в Украине (thebandits.ca)
Автор: Антон Федорцив

Опытным плеймейкером Мареком Классеном перед второй частью сезона 2022/23 усилился "Прометей" из Слобожанского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу клуба.

30-летний канадец перебрался в ряды украинского гранда. В понедельник, 26 декабря, он присоединится к команде в Риге и будет готовиться к матчам Латвийско-эстонской лиги против "Реплы" и "Кейлы" (28 декабря и 30 декабря).

Классен выступал в разных уголках Европы, начав с румынского "Сибиу" в сезоне 2015/16. Далее последовали британские "Лидс Форс" и "Вустер Вулвз", турецкие ITU и "Сокар Спор", украинский "Киев-Баскет", польский "Слупск" и чешский "Нимбурк". Пытался закрепиться в фарм-клубе "Нью-Орлеана" в Джи-Лиге – "Бирмингем Скуадронс".

На родине Классен защищал цвета "Фрейзер Велли Бэндитс". В Канадской элитной баскетбольной лиге выступал в 2021-2022 гг., откуда переехал в Чехию. В составе "Нимбурка" набирал в среднем 18.2 очков, 4.4 подбора и 7.1 передач за 28 минут на паркете.

"Прометей" уверенно лидирует в Латвийско-эстонской лиге, потерпев всего одно поражение в 14-ти матчах сезона. В группе A Еврокубка слобожанцы занимают 4-е место и уверенно проходит в плей-офф.

К слову, посреди недели "Прометей" одолел "Венецию" в группе A баскетбольного Еврокубка.

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