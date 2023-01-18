Баскетбольний "Прометей" переграв "Брешію" і закріпився в топ-3 групи Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 11-й тур

"Прометей" – "Брешія" – 79:72 (15:19, 16:16, 21:18, 27:19)

Розпочали матч команди на рівних. Слобожанці зробили кілька спроб піти у відрив, але середняк чемпіонату Італії не відпустив український гранд. Більше того, поступово брешіанці заволоділи ініціативою і зуміли завершити стартову чверть із перевагою +4.

Контролювала ситуацію "Брешія" і в левовій частині другої 10-хвилинки. На піку італійський колектив відірвався від "Прометея" на 9 пунктів. Однак, упевнені останні хвилини перед великою перервою дозволили вітчизняному гранду повернутися до гри. Слобожанці скоротили відставання до тих же чотирьох очок.

Найцікавіше розпочалося у третій чверті. "Прометей" швидко нівелював перевагу брешіанців і до середини відрізку вже був попереду. Слобожанці двічі виходили на рубіж +4, але не змогли розвинути локальний успіх. Натомість "Брешія" не знітилася, відігралася і дала старт гойдалкам на паркеті.

На старті вирішальних 10 хвилин рахунок укотре став рівним (55:55). Та цього разу слобожанці взялися до справи серйозно. Підопічні Ронена Гінзбурга методично збільшували свою перевагу та дозволили собі трохи розслабитися, коли вже мали 12 очок гандикапу. Завершив "Прометей" із комфортним відрив на 7 пунктів.

Найрезультативнішим у складі слобожанців став Ді Джей Кеннеді. Американський плеймейкер записав до свого активу 17 очок, 5 підбирань і 6 передач. Перемога ж команди дозволила "Прометею" зрівнятися за показниками з "Ховентутом". Суперники ділять 2-3 місця у групі A Єврокубка.