"Будівельник" на виїзді переграв лідера Балканської ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

БІБЛ, груповий етап, 9-й тур

"Хапоель" Беер-Шева – "Будівельник" – 92:94 (25:30, 25:26, 28:22, 14:16)

У дебюті зустрічі жодна з команд не змогла заволодіти ініціативою. Як наслідок, лідер постійно змінювався аж до середини чверті. Та поступово господарі зуміли наростити перевагу до семи пунктів. Однак, "гладіатори" ще до кінця 10-хвилинки не тільки відігралися, а й закінчили з +5.

"Будівельник" спробував піти у відрив у другій чверті. На піку підопічні Валерія Плеханова відірвалися від "Хапоеля" на 15 очок. Та здаватися ізраїльтяни не збиралися, тож перед великою перервою скоротили дефіцит усього до шести пунктів.

У третій чверті розпочалися гойдалки. Господарі паркету то виходили вперед, то знову віддавали лідерство "Будівельнику". Зрештою, перед вирішальним десятком хвилин цифри на табло були рівними (78:78). Фінальна чверть промайнула за тим же сценарієм, але в кінцівці триочковий Зотова приніс перемогу "гладіаторам".

Успіх на Святій землі став четвертим поспіль для "Будівельника" в рамках БІБЛ. Столичний гранд піднявся на 2-ге місце в турнірній таблиці та за втраченими очками йде з "Хапоелем" урівень. Наразі в киян 9 пунктів, а ізраїльський колектив набрав 11 балів.