ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Баскетбольный "Прометей" с победы над "Лиеткабелисом" стартовал в Еврокубке

Новина українською →
Рига, Среда 12 октября 2022 21:01
Баскетбольный "Прометей" с победы над "Лиеткабелисом" стартовал в Еврокубке Фото: "Прометей" во время тайм-аута (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой слобожанского "Прометея" завершился матч 1-го тура группового этапа Еврокубка 2022/23 против "Лиеткабелиса" с Паневежиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, группа A, 1-й тур

"Прометей" – "Лиеткабелис" – 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Отечественный гранд неожиданно проиграл литовцам дебют (6:11). Однако сумел быстро прийти в себя и с середины стартовой четверти сломал ход матча в собственную пользу. Первая 10-минутка закончилась с преимуществом Прометея на пять пунктов.

Правда, со стартом второй начались качели. "Лиеткабелис" то приближался, то снова отставал от украинского клуба. Обнажились проблемы команды из Слобожанского – несыгранность обновленного состава и плохой процент реализации дальних бросков. И даже в таком состоянии "Прометей" ушел на большой перерыв с +12.

Проблемной стала третья четверть. К середине 10-минутки литовцы "съели" весь гандикап номинальных хозяев, и в самый худший момент "красно-белые" превосходили оппонента всего на очко. И все же сумели собраться и перед финальным отрезком имели преимущество на 6 пунктов.

Предыдущие ошибки "Прометея" в последней четверти решил не повторять. Команда грамотно и ровно провела все 10 минут на паркете, развила свой очковый запас над "Лиеткабелисом" и набрала первые зачетные баллы в Еврокубке. Следующий матч – 19 октября против итальянской "Брешии".

К слову, накануне "Прометей" не попал в список участников украинской Суперлиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе