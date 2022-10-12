Баскетбольный "Прометей" с победы над "Лиеткабелисом" стартовал в Еврокубке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, группа A, 1-й тур

"Прометей" – "Лиеткабелис" – 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Отечественный гранд неожиданно проиграл литовцам дебют (6:11). Однако сумел быстро прийти в себя и с середины стартовой четверти сломал ход матча в собственную пользу. Первая 10-минутка закончилась с преимуществом Прометея на пять пунктов.

Правда, со стартом второй начались качели. "Лиеткабелис" то приближался, то снова отставал от украинского клуба. Обнажились проблемы команды из Слобожанского – несыгранность обновленного состава и плохой процент реализации дальних бросков. И даже в таком состоянии "Прометей" ушел на большой перерыв с +12.

Проблемной стала третья четверть. К середине 10-минутки литовцы "съели" весь гандикап номинальных хозяев, и в самый худший момент "красно-белые" превосходили оппонента всего на очко. И все же сумели собраться и перед финальным отрезком имели преимущество на 6 пунктов.

Предыдущие ошибки "Прометея" в последней четверти решил не повторять. Команда грамотно и ровно провела все 10 минут на паркете, развила свой очковый запас над "Лиеткабелисом" и набрала первые зачетные баллы в Еврокубке. Следующий матч – 19 октября против итальянской "Брешии".