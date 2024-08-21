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Баскетбольний "Дніпро" визначився з домівкою на єврокубки

Автор: Антон Федорців

Український "Дніпро" обрав домашню арену на кваліфікацію Кубка Європи ФІБА 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чемпіон України двічі зустрінеться з румунською "Констанцою". Обидва поєдинки прийме арена Sports Hall, що стала домашньою для представника Дивізіону А Румунії.

"Дніпро" стартуватиме виїзним поєдинком 24 вересня. Натомість матч-відповідь відбудеться 26 вересня. Команда Володимира Коваля змушена грати за межами батьківщини через повномасштабне вторгнення РФ. Першим варіантом домівки була латвійська Єлгава.

У разі перемоги над "Констанцою" дніпровці опиняться в групі C Кубка Європи ФІБА. Там суперниками "Дніпра" або румунської команди стануть французький "Шоле, швейцарський "Фрібург" і бельгійський "Антверпен".

Усього в основному раунді єврокубка зіграють 40 колективів. Півтора десятка команд отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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Баскетбол