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Баскетбольный "Днепр" определился с домом на еврокубки

Фото: Днепровцы вынуждены играть вне родного города (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорцив

Украинский "Днепр" выбрал домашнюю арену на квалификацию Кубка Европы ФИБА 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпион Украины дважды встретится с румынской "Констанцей". Оба поединка примет ставшая домашней арена Sports Hall для представителя Дивизиона А Румынии.

"Днепр" стартует выездным поединком 24 сентября. Ответный матч состоится 26 сентября. Команда Владимира Коваля вынуждена играть за пределами родины из-за полномасштабного вторжения РФ. Первым вариантом дома была латвийская Елгава.

В случае победы над "Констанцей" днепровцы окажутся в группе C Кубка Европы ФИБА. Там соперниками "Днепра" или румынской команды станут французский "Шоле", швейцарский "Фрибург" и бельгийский "Антверпен".

Всего в основном раунде еврокубка сыграют 40 коллективов. Полтора десятка команд получили прямые путевки, семь пройдут сквозь сито квалификации, а 18 - "опустятся" по предварительному раунду баскетбольной Лиги чемпионов.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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Баскетбол