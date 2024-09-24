Баскетбольний "Дніпро" розпочав Кубок Європи з несподіваної перемоги над "Констанцою"

Кубок Європи ФІБА, кваліфікація, перший матч

"Констанца" – "Дніпро" – 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)

Господарі заволоділи ініціативою у дебюті зустрічі. Румунський середняк спробував піти у відрив, але на піку перевагу "Констанци" склала всього 5 очок. Поступово чемпіон України вирівняв ситуацію, а за підсумками першої чверті "привіз" 2 пункти переваги.

У другій 10-хвилинці сценарій ледь не повторився. "Констанца" доволі швидко вийшла вперед, а згодом підопічні Дана Флешеріу відірвалися на 6 очок. Утім, розвинути гандикап господарі не зуміли. А перед великою перервою "Дніпро" скоротив відставання до мінімуму.

Третя чверть вже промайнула на зустрічних курсах. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки – ні "Констанца", ні команда Володимира Коваля піти у відрив не зуміли. Кінцівку ігрового відрізку трохи краще відіграли дніпровці, тож на фінальну 10-хвилинку вийшли з +2.

Господарі паркету розпочали потужно (5:0), але "Дніпро" вразили не надто. Хлопці Коваля продовжили триматисяч поруч із румунським колективом. "Констанца" так і не змогла вийти на рубіж 6+ очок, а під завісу поєдинку чемпіон України навіть вийшов уперед.

Розпочалася гра нервів, у якій сильнішим виявився "Дніпро". Матч-відповідь відбудеться в Констанці 26 вересня. Переможець протистояння потрапить в групу C Кубка Європи ФІБА, де змагатиметься з французьким "Шоле, швейцарським "Фрібургом" і бельгійським "Антверпеном".