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Баскетбольный "Днепр" начал Кубок Европы с неожиданной победы над "Констанцей"

Фото: Днепровцы одержали важную победу на выезде (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский "Днепр" выиграл первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской "Констанцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, квалификация, первый матч

"Констанца" – "Днепр" – 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)

 

Хозяева завладели инициативой в дебюте встречи. Румынский середняк попытался уйти в отрыв, но на пике преимущество "Констанцы" составило всего 5 очков. Постепенно чемпион Украины выровнял ситуацию, а по итогам первой четверти "привез" 2 пункта преимущества.

Во второй 10-минутке сценарий едва не повторился. "Констанца" довольно быстро вышла вперед, а затем подопечные Дана Флешериу оторвались на 6 очков. Впрочем, развить гандикап хозяева не сумели. А перед большим перерывом "Днепр" сократил отставание до минимума.

Третья четверть уже прошла на встречных курсах. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки – ни "Констанца", ни команда Владимира Коваля уйти в отрыв не сумели. Концовку игрового отрезка получше отыграли днепровцы, так что на финальную 10-минутку вышли с +2.

Хозяева паркета начали мощно (5:0), но "Днепр" поразили не слишком. Ребята Коваля продолжили держаться рядом с румынским коллективом. "Констанца" так и не смогла выйти на рубеж 6+ очков, а под занавес поединка чемпион Украины даже вышел вперед.

Началась игра нервов, в которой сильнее оказался "Днепр". Ответный матч состоится в Констанце 26 сентября. Победитель противостояния попадет в группу C Кубка Европы ФИБА, где сразится с французским "Шоле, швейцарским "Фрибургом" и бельгийским "Антверпеном".

К слову, ранее БИПА снялась с украинской Суперлиги перед стартом сезона.

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