Баскетбольний "Дніпро" з розгромом "Політехніки" став другим півфіналістом Суперліги

Суперліга, плей-офф, 1/4 фіналу

"Політехніка-Галичина" – "Дніпро" – 49:101 (18:22, 7:27, 11:23, 13:29; перший матч – 53:97)

Львів'яни зуміли нав'язати конкуренцію переможцю регулярки лише в стартовій чверті. Проспавши дебют, "Політехніка" навіть змогла відіграти дефіцит -7. Щоправда, наприкінці відрізку "Дніпро" знову відірвався на 4 пункти.

Натомість в кожній з наступних 10-хвилинок підопічні Володимира Коваля перемагали з двозначною перевагою. Дніпровці "привезли" опонентам 20, 12 та 16 очок відповідно. Фінальна перевага "Дніпра" склала ціли 52 пункти.

Найрезультативнішим у складі команди Коваля став форвард Станіслав Тимофеєнко. Він набрав 21 очко та зробив 8 підбирань. Тим часом його колега за амплуа Володимир Конєв додав 21 пункт, а ще оформив 8 підбирань і віддав 4 передачі.

Отже, "Дніпро" виграв чвертьфінальну серію до двох перемог. У півфіналі дніпровці зустрінуться з "Черкаськими Мавпами". Вони здобули дві перемоги над "Запоріжжям". Стадія 1/2 фіналу складатиметься з двох матчів. Переможець позмагається за "золото", а невдаха – за бронзові нагороди.