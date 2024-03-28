"Прометей" отримав суперника в плей-офф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Слобожанський "Прометей" завершив виступи в регулярній першості Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) на другій сходинці та вийшов у чвертьфінал змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

"Титани" в заключному поєдинку чемпіонату здолали талліннський "ТалТех" (104:81). Підсумковий рекорд команди Ронена Гінзбурга – 26 перемог, 4 поразки.

У рамках 1/4 фіналу "Прометей" зустрінеться з латвійським "Огре". У регулярці ЛЕБЛ команди обмінялися виїзними перемогами. Чвертьфінальна серія триватиме до двох перемог одного з колективів. Перший матч – 30 березня на домашній арені слобожанців.

Тріумфатор регулярної першості – талліннський "Калев" – зустрінеться з естонським "Пярну". Тим часом ризький ВЕФ протистоятиме сусідам із "Рігаса", а латвійський "Вентспілс" поміряється силами естонським "Тарту Улікоол".

У минулому сезоні "Прометей" виграв змагання ЛЕБЛ. У фіналі плей-офф "титани" переграли ВЕФ (77:62). У поєдинку ж за третє місце "Калев" поступився "Тарту Улікоол".

Усі пари 1/4 фіналу Латвійсько-естонської баскетбольної ліги 2023/24: