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"Прометей" отримав суперника в плей-офф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Рига, Четвер 28 березня 2024 10:57
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"Прометей" отримав суперника в плей-офф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги Фото: Ронен Гінзбург у колі своїх підопічних (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" завершив виступи в регулярній першості Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) на другій сходинці та вийшов у чвертьфінал змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Титани" в заключному поєдинку чемпіонату здолали талліннський "ТалТех" (104:81). Підсумковий рекорд команди Ронена Гінзбурга – 26 перемог, 4 поразки.

У рамках 1/4 фіналу "Прометей" зустрінеться з латвійським "Огре". У регулярці ЛЕБЛ команди обмінялися виїзними перемогами. Чвертьфінальна серія триватиме до двох перемог одного з колективів. Перший матч – 30 березня на домашній арені слобожанців.

Тріумфатор регулярної першості – талліннський "Калев" – зустрінеться з естонським "Пярну". Тим часом ризький ВЕФ протистоятиме сусідам із "Рігаса", а латвійський "Вентспілс" поміряється силами естонським "Тарту Улікоол".

У минулому сезоні "Прометей" виграв змагання ЛЕБЛ. У фіналі плей-офф "титани" переграли ВЕФ (77:62). У поєдинку ж за третє місце "Калев" поступився "Тарту Улікоол".

Усі пари 1/4 фіналу Латвійсько-естонської баскетбольної ліги 2023/24:

  • "Вентспілс" – "Тарту Улікоол"
  • "Калев" – "Пярну"
  • ВЕФ – "Рігас"
  • "Прометей" – "Огре"

До слова, раніше "Прометей" програв "Дніпру" фінал Кубка України в Києві.

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