Баскетбольный "Днепр" с разгромом "Политехники" стал вторым полуфиналистом Суперлиги

Суперлига, плей-офф, 1/4 финала

"Политехника-Галичина" – "Днепр" – 49:101 (18:22, 7:27, 11:23, 13:29; первый матч – 53:97)

Львовяне сумели навязать конкуренцию победителю регулярки только в стартовой четверти. Проспав дебют, "Политехника" смогла даже отыграть дефицит -7. Правда, в конце отрезка "Днепр" снова оторвался на 4 пункта.

В каждой из последующих 10-минуток подопечные Владимира Коваля побеждали с двузначным преимуществом. Днепровцы "привезли" оппонентам 20, 12 и 16 очков соответственно. Финальное преимущество "Днепра" составило 52 пункта.

Самым результативным в составе команды Коваля стал форвард Станислав Тимофеенко. Он набрал 21 очко и сделал 8 подборов. Тем временем его коллега по амплуа Владимир Конев добавил 21 пункт, а еще оформил 8 подборов и отдал 4 передачи.

Итак, "Днепр" выиграл четвертьфинальную серию до двух побед. В полуфинале днепровцы встретятся с "Черкасскими Мавпами". Они одержали две победы над "Запорожьем". Стадия 1/2 финала будет состоять из двух матчей. Победитель сразится за "золото", а неудачник – за бронзовые награды.