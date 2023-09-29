Баскетбольний чемпіон України отримав трансферний бан: що трапилося

"Гладіатори" отримали заборону на реєстрацію нових гравців за лічені дні до старту Суперліги. 3 жовтня столичний гранд розпочне новий сезон із домашнього протистояння з "Дніпром".

Трансферний бан наклали 27 вересня. Баскетбольний арбітражний трибунал також зобов'язав "Будівельник" виплатити Клавеллу 20 тисяч доларів заборгованості та 6160 євро за зайві витрати. Пуерто-риканець покинув Київ посеред сезону 2021/22 та повернувся у рідний чемпіонат.

У червні торік Клавелл опинився в лавах іншого вітчизняного гранда – "Прометея". Він допоміг слобожанцям виграти титул Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та дійти до півфіналу Єврокубка. У травні-червні провів 9 матчів за "Кангрехерос" на батьківщині.

У сезоні 2023/24 команди Суперліги зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на них чекатиме плей-офф. Завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.