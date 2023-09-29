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Баскетбольний чемпіон України отримав трансферний бан: що трапилося

Фото: "Гладіатори" не зможуть реєструвати нових баскетболістів (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) наклала на київський "Будівельник" серйозні обмеження через порушення контрактних зобов'язань перед пуерто-риканцем Джіаном Клавеллом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Гладіатори" отримали заборону на реєстрацію нових гравців за лічені дні до старту Суперліги. 3 жовтня столичний гранд розпочне новий сезон із домашнього протистояння з "Дніпром".

Трансферний бан наклали 27 вересня. Баскетбольний арбітражний трибунал також зобов'язав "Будівельник" виплатити Клавеллу 20 тисяч доларів заборгованості та 6160 євро за зайві витрати. Пуерто-риканець покинув Київ посеред сезону 2021/22 та повернувся у рідний чемпіонат.

У червні торік Клавелл опинився в лавах іншого вітчизняного гранда – "Прометея". Він допоміг слобожанцям виграти титул Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та дійти до півфіналу Єврокубка. У травні-червні провів 9 матчів за "Кангрехерос" на батьківщині.

У сезоні 2023/24 команди Суперліги зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на них чекатиме плей-офф. Завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.

До слова, раніше українець Семерич підписав контракт із "Монако" на два роки.

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