Баскетбольный чемпион Украины получил трансферный бан: что произошло

"Гладиаторы" получили запрет на регистрацию новых игроков за считанные дни до старта Суперлиги. 3 октября столичный гранд начнет новый сезон домашним противостоянием с "Днепром".

Трансферный бан был наложен 27 сентября. Баскетбольный арбитражный трибунал также обязал "Будивельник" выплатить Клавеллу 20 тысяч долларов задолженности и 6160 евро за излишние расходы. Пуэрториканец покинул Киев посреди сезона 2021/22 и вернулся в родной чемпионат.

В июне прошлого года Клавелл оказался в рядах другого отечественного гранда – "Прометея". Он помог слобожанцам выиграть титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги и дойти до полуфинала Еврокубка. В мае-июне провел 9 матчей за "Кангрехерос" на родине.

В сезоне 2023/24 команды Суперлиги сыграют 3 круга регулярного первенства. Дальше же их будет ждать плей-офф. Завершить чемпионат в элитном дивизионе планируют к 1 мая 2024 года. Формат плей-офф, в том числе и количество участников, определят перед третьим кругом регулярки.