Баскетбольная сборная Украины запланировала четыре спарринга перед Евробаскетом-2022

Сборная Украины проведет четыре контрольных матча в августе. Три из них – на товарищеском турнире в Турции, который состоится 10-15 августа.

Соперниками "сине-желтых" в Стамбуле станут действующие чемпионы Европы словенцы, а также хозяева турнира и сборная Польши. Кроме того, позже украинская сборная улетит в Хельсинки на поединок со сборной Финляндии.

Главной базой подготовки команды Айнарса Багатскиса останется Рига. В столице Латвии украинцы будут тренироваться до и после турецкого турнира, а также между матчами 2-го раунда квалификации в ЧМ-2023 против Италии и Исландии и Евробаскетом-2022.

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины будет играть в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.