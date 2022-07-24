ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молодежная сборная Украины уступила Чехии и финишировала последней на Евробаскете-2022

Новина українською →
Черногория, Воскресенье 24 июля 2022 16:51
Молодежная сборная Украины уступила Чехии и финишировала последней на Евробаскете-2022 Фото: Подопечные Виталия Степановского стали главным разочарованием турнира (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Бесславным вылетом в Дивизион B с последнего места завершила выступления на чемпионате Европы-2022 сборная Украины U-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 15-16 места

Чехия U-20 – Украина U-20 – 80:61 (19:16, 21:12, 16:20, 24:13)

Украинская молодежка не смогла преподнести сюрприз и в последнем поединке на Евробаскете-2022. "Сине-желтые" на равных провели первую четверть, но начали отставать во второй.

На пике перформанса чехов те вели с преимуществом +14. Украинцы попытались навязать борьбу и сократили отрыв наполовину. И все же проиграли концовку второй 10-минутки и ушли на большой перерыв с дефицитом 12 пунктов.

В третьей четверти чехи долгое время держали Украину U-20 на безопасном расстоянии. Ребята Виталия Степановского сумели с максимального 18-очкового отставания сократить отставание лишь до шести-восьми.

Но развить даже локальный полууспех украинцы не сумели. По итогам финального отрезка "сине-желтые" проиграли дополнительные 11 пунктов. Эта неудача лишь подчеркнула полный провал украинской молодежки, одержавшей лишь одну победу за 7 матчей, на Евробаскете.

Чемпионат Европы-2023 новый призыв сборной Украины U-20 проведет в Дивизионе B. Там украинцы последний раз выступали еще в 2014 году.

К слову, украинец Кащук будет судить матчи на взрослом чемпионате Европы-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Сборная Украины Чемпионат Европы
NEWS
В ООН открестились от комментария своего "представителя" по Одессе, - МИД
В ООН открестились от комментария своего "представителя" по Одессе, - МИД
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет