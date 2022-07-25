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Баскетбольна збірна України запланувала чотири спаринги перед Євробаскетом-2022

Фото: Збірна України перед поєдинком із Грузією (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України домовилася про контрольні поєдинки для національної команди в рамках підготовки до матчів відбору на ЧС-2023 і вересневого чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Збірна України проведе чотири контрольні матчі в серпні. Три з них – на товариському турнірі в Туреччині, що відбудеться 10-15 серпня.

Суперниками "синьо-жовтих" у Стамбулі стануть чинні чемпіони Європи словенці, а також господарі турніру та збірна Польщі. Окрім того, пізніше українська збірна полетить до Гельсінкі на поєдинок зі збірною Фінляндії.

Головною базою підготовки команди Айнарса Багатскіса залишиться Рига. У столиці Латвії українці тренуватимуться до та після турецького турніру, а також між матчами 2-го раунду кваліфікації до ЧС-2023 проти Італії та Ісландії і Євробаскетом-2022.

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.

До слова, напередодні збірна України U-20 програла чехам і фінішувала останньою на молодіжному Євробаскеті.

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Збірна УкраїниБаскетболЧемпіонат Європи