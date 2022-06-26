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Баскетбольная сборная Украины уступила Португалии в спарринге

Фото: Украинцы досадно уступили сборной Португалии (fpb.pt)
Автор: Антон Федорцив

Досадным минимальным поражением национальной команды Украины (76:77) завершился контрольный поединок против сборной Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Спарринг с португальцами стартовал ровно. За первую четверть соперники не давали оторваться друг другу, но финишный отрезок Украина провела увереннее и завершила дебют в свою пользу (26:21).

Во второй четверти украинцы прибавили обороты и в какой-то момент повели с преимуществом +14. Сборная Португалии пыталась вернуться в игру, но каждый раз сталкивалась с точностью снайперов "сине-желтых" впереди. Так что на большой перерыв сборная Украины ушла с комфортным отрывом (49:38).

Статус-кво сохранился в третьей четверти. Подопечные Айнарса Багатскиса были ловчее, точнее, увереннее. Свое преимущество не потеряли и выглядели фаворитом перед финальным отрезком поединка (68:56).

Но в последней четверти сборная Украины внезапно "выключилась" на пять минут и позволила португальцам сперва вплотную приблизиться. А в середине четверти счет вообще стал равным – 71:71. За минуту до сирены хозяева вышли вперед на очко, а "сине-желтые" не реализовали две попытки из-за дуги (Санон и Зотов) и так и завершили с минимальным отставанием.

После этого поединка сборная Украины возвращается в Ригу, где завершит подготовку к трем матчам квалификации перед ЧМ-2023. В начале июля ребят Багатскиса ждут поединки против Грузии (1 июля), Северной Македонии (4 июля) и Испании (7 июля).

Статистика сборной Украины (О – очки, Пд – подборы, Пр – передачи):

К слову, киевский "Будивельник" получил место в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

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