Баскетбольна збірна України поступилася Португалії в спарингу

Спаринг із португальцями стартував рівно. Упродовж першої чверті суперники не давали відірватися один одному, але фінішний відрізок Україна провела впевненіше й завершила дебют на свою користь (26:21).

У другій чверті українці додали обертів і в якийсь момент повели з перевагою +14. Збірна Португалії намагалася повернутися до гри, та щоразу наштовхувалася на точність снайперів "синьо-жовтих" попереду. Тож на велику перерву збірна України пішла з комфортним відривом (49:38).

Статус-кво зберігся в третій чверті. Підопічні Айнарса Багатскіса були спритнішими, точнішими, впевненішими. Свою перевагу не розгубили й виглядали фаворитом перед фінальним відрізком поєдинку (68:56).

Але в останній чверті збірна України раптово "вимкнулася" на п'ять хвилин і дозволила португальцям спершу впритул наблизитися. А в середині чверті рахунок взагалі став рівним – 71:71. За хвилину до сирени господарі вийшли вперед на очко, а "синьо-жовті" не реалізували дві спроби з-за дуги (Санон і Зотов) і так і завершили з мінімальним відставанням.

Після цього поєдинку збірна України повертається до Риги, де завершуватиме підготовку до трьох матчів кваліфікації перед ЧС-2023. На початку липня на хлопців Багатскіса чекають поєдинки проти Грузії (1 липня), Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня).

Статистика збірної України (О – очки, Пд – підбирання, Пр – передачі):