Баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб: кто пришел в команду

Работу в сборной завершили Виталий Степановский и Валерий Плеханов. Оба ассистента главного тренера сосредоточатся на клубной работе – в "Крайове" и "Будивельнике" соответственно.

В свою очередь команду Багатскиса пополнили два специалиста. Николай Кирсанов получил роль скаута, а Алексей Рубан стал тренером по индивидуальной подготовке. Остались в тренерском штабе "сине-желтых" Максим Михельсон (ассистент главного тренера) и Александр Томаревский (тренер по физподготовке).

Накануне защитник Липовый анонсировал отсутствие Евробаскета-2022. Опытный баскетболист получил травму в плей-офф чемпионата Германии и не успеет набрать форму до континетального первенства.

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.