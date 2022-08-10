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Баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб: кто пришел в команду

Фото: Айнарс Багатскис (в центре) получил новых ассистентов (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины объявила о кадровых изменениях в тренерском штабе национальной команды во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Работу в сборной завершили Виталий Степановский и Валерий Плеханов. Оба ассистента главного тренера сосредоточатся на клубной работе – в "Крайове" и "Будивельнике" соответственно.

В свою очередь команду Багатскиса пополнили два специалиста. Николай Кирсанов получил роль скаута, а Алексей Рубан стал тренером по индивидуальной подготовке. Остались в тренерском штабе "сине-желтых" Максим Михельсон (ассистент главного тренера) и Александр Томаревский (тренер по физподготовке).

Накануне защитник Липовый анонсировал отсутствие Евробаскета-2022. Опытный баскетболист получил травму в плей-офф чемпионата Германии и не успеет набрать форму до континетального первенства.

Чемпионат Европы состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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