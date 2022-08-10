Баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб: хто прийшов до команди

Роботу в збірній завершили Віталій Степановський та Валерій Плеханов. Обидва асистенти головного тренера зосередяться на клубній роботі – в "Крайові" та "Будівельнику" відповідно.

Натомість команду Багатскіса поповнили два фахівці. Микола Кірсанов отримав роль скаута, а Олексій Рубан став тренером із індивідуальної підготовки. Залишилися у тренерському штабі "синьо-жовтих" Максим Міхельсон (асистент головного тренера) та Олександр Томаревський (тренер із фізпідготовки).

Напередодні оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.