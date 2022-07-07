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Баскетбольна збірна України мінімально програла Іспанії у відборі до ЧС-2023

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Рига, Четвер 07 липня 2022 21:09
Баскетбольна збірна України мінімально програла Іспанії у відборі до ЧС-2023 Фото: Юсуф Санон (у центрі) став найкращим асистентом збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У перенесеному матчі 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України прикро поступилася іспанцям (76:77).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2023, кваліфікація, група G, 4-й тур

Україна – Іспанія – 76:77

Активніше матч розпочали піренейці. У дебюті вони створили 7-очковий запас, але "синьо-жовті" вирівняли гру ще до кінця першої десятихвилинки. Як наслідок, збірна Іспанії завершила чверть всього з +1.

У другій же команди обмінялися ролями. Тепер українці посеред чверті переконливо вели (36:25). Та під завісу проґавили кілька атак іспанців і на велику перерву пішли з тим же 1-очковим дефіцитом.

Нарешті в третій 10-хвилинці на паркеті розпочалися справжні гойдалки. Лідерство в рахунку переходило з рук в руки, та наприкінці відрізку збірна України вирвалася вперед (60:57). На старті фінальної чверті "синьо-жовті" розвинули цей успіх і вже стабільно "везли" іспанцям 5-6 пунктів.

Проте, в ендшпілі провалилися і дозволили іспанцям здобути шість очок за одне володіння. У грі нервів холоднокровнішими виявилися чемпіони світу. Вони повели 77:76 за майже 8 секунд до сирени, а українці в останній атаці не змогли реалізувати спробу з-під щита...

Як наслідок, збірна України мінімально поступилася і залишилася 3-ю в квартеті G. Цей результат дозволив підопічним Айнарса Багатскіса пройти до наступного раунду кваліфікації. Там вони зустрінуться зі збірними Італії, Ісландії та Нідерландів.

До слова, київський "Будівельник" дізнався суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

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