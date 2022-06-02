Баскетбольная сборная Италии получила нового тренера. Украина встретится с ней на Евробаскете

49-летний специалист возглавил сборную Италии. До недавнего времени он был ассистентом Этторе Мессины в "Милане".

В должности тренера итальянцев Поцекко заменил Ромео Саккетти, об отставке которого стало известно накануне. Самостоятельный тренерский опыт нового коуча сборной ограничен недолгими периодами в "Орландине", "Варезе", "Фортитудо" и "Динамо Сассари".

Во главе "динамовцев" Поцекко триумфовал в Кубке Европы ФИБА сезона 2018/19. В том же году сардинийцы победили в Суперкубке Италии.

Во главе сборной Италии специалист дебютирует 25 июня в спарринге против Словении. Первый официальный поединок – матч квалификации к ЧМ-2023 против Нидерландов (4 июля).

В свою очередь в сентябре Италия будет принимать Евробаскет-2022. На чемпионате Европы итальянцы попали в одну группу с Грецией, Хорватией, Украиной, Великобританией и Эстонией. Матч Украина – Италия намечен на 5 сентября.