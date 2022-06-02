Баскетбольна збірна Італії отримала нового тренера. Україна зустрінеться з нею на Євробаскеті

49-річний фахівець очолив збірну Італії. Донедавна він був асистентом Етторе Мессіни в "Мілані".

На посаді тренера італійців Поцекко замінив Ромео Саккетті, про відставку якого стало відомо напередодні. Самостійний тренерський досвід нового коуча збірної обмежений недовгими періодами в "Орландіні", "Варезе", "Фортітудо" та "Динамо Сассарі".

На чолі "динамівців" Поцекко тріумфував у Кубку Європи ФІБА сезону 2018/19. У тому ж році сардинійці перемогли в Суперкубку Італії.

На чолі збірної Італії фахівець дебютує 25 червня у спарингу проти Словенії. Перший офіційний поєдинок – матч кваліфікації до ЧС-2023 проти Нідерландів (4 липня).

Натомість у вересні Італія прийматиме Євробаскет-2022. На чемпіонаті Європи італійці потрапили до однієї групи з Грецією, Хорватією, Україною, Великою Британією і Естонією. Матч Україна – Італія запланований на 5 вересня.