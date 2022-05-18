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НБА определила победителя драфт-лотереи

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Чикаго, Среда 18 мая 2022 20:02
НБА определила победителя драфт-лотереи Фото: "Орландо" будет выбирать первым на драфте-2022 (twitter.com/Magic_PR)
Автор: Антон Федорцив

"Орландо Мэджик" выиграл драфт-лотерею среди неудачников регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Флоридцы первыми изберут новичка в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

"Орландо" получил первый пик на драфте-2022. По сравнению с прошлым годом "Мэджик" поднялись вверх на одну ступень.

В последний раз первый пик драфта флоридцы получали в 2004 году. Тогда они выбрали центрового Дуайта Ховарда, проведшего в составе "Мэджик" 8 сезонов. В сезоне 2019/20 он стал чемпионом ассоциации в составе "Лейкерс".

Лотерея состоялась в конференц-центре McCormick Place в Чикаго (Иллинойс). Церемония же драфта НБА-2022 запланирована на 23 июня.

НБА определила победителя драфт-лотереи

Напомним, что ФИБА отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований.

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