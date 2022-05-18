НБА определила победителя драфт-лотереи

"Орландо Мэджик" выиграл драфт-лотерею среди неудачников регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Флоридцы первыми изберут новичка в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

"Орландо" получил первый пик на драфте-2022. По сравнению с прошлым годом "Мэджик" поднялись вверх на одну ступень.

В последний раз первый пик драфта флоридцы получали в 2004 году. Тогда они выбрали центрового Дуайта Ховарда, проведшего в составе "Мэджик" 8 сезонов. В сезоне 2019/20 он стал чемпионом ассоциации в составе "Лейкерс".

Лотерея состоялась в конференц-центре McCormick Place в Чикаго (Иллинойс). Церемония же драфта НБА-2022 запланирована на 23 июня.