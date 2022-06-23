ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Баскетбольна федерація закликала взяти "Будівельник" у груповий раунд Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 червня 2022 12:55
Баскетбольна федерація закликала взяти "Будівельник" у груповий раунд Ліги чемпіонів Фото: Тайм-аут "Будівельника" в дербі Києва (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Будівельник" може отримати путівку до групового раунду Ліги чемпіонів 2022/23 у разі позитивної реакції ФІБА на звернення Федерації баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ФБУ надіслала лист виконавчому директору Ліги чемпіонів ФІБА Патріку Комміносу. Тема звернення – надання вітчизняному баскетбольному гранду місця в груповому раунді турніру на прийдешній сезон.

"На сьогодні один з флагманів України – столичний "Будівельник" має можливість і готовий взяти участь у головному турнірі Європи – Лізі чемпіонів. Керівництво "Будівельника" підбирає зал в Європі і готове формувати склад для участі в Лізі чемпіонів на відповідному рівні", – йдеться в листі.

Федерація закликала ФІБА віддати путівку в основну частину Ліги чемпіонів через наслідки війни РФ проти України. Найімовірніше, провести повноцінний сезон 2022/23 у чемпіонаті не вдасться, тож "Будівельник" міг би мати ігрову практику в Європі.

Раніше функціонери запланувили відновлення змагань в Україні на осінь. Чемпіонат можуть провести з трьома географічними зонами та фінальним раундом.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі