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Баскетбольна Євроліга не взяла російські клуби на новий сезон

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Четвер 16 червня 2022 14:55
Баскетбольна Євроліга не взяла російські клуби на новий сезон Фото: УНІКС попрощався з мріями про Євролігу (facebook.com/unicsbasket)
Автор: Антон Федорців

Організатор найсильнішого європейського турніру продовжив дискваліфікацію російських клубів і на сезон 2022/23. Пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС можуть шукати альтернативні змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Basketnews.

Рада правління Євроліги продовжила відсторонення тріо російських команд. Таке рішення організатори ухвалили через продовження агресії РФ щодо України.

Ідею не повертати російські клуби в турнір підтримали сім із 11-ти постійних членів правління Євроліги. Замінять вигнанців двома командами. Wild card від організаторів отримали сербський "Партизан" та іспанська "Валенсія".

Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги ще в березні. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали. Переможцем турніру став турецький "Анадолу Ефес".

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" вперше вийшов вперед у протистоянні з "Бостон Селтікс".

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