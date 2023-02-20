UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольна збірна України терміново поповнилася оборонцем із чемпіонату Естонії

Фото: Анатолій Шундель у видовищній атаці збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної України напередодні вирішальних матчів кваліфікації до чемпіонату світу-2023 пішов на вимушені кадрові зміни через травму форварда Артема Ковальова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

До лав збірної України приєднався Анатолій Шундель. 29-річний оборонець у кольорах національної команди востаннє виступав ще у відборі до Євробаскета-2022.

У нинішньому сезоні Шундель грає за естонський "ТалТех". У рамках Латвійсько-естонської баскетбольної ліги він у середньому набирав 13.8 очок, робив 2.5 підбирання і оформляв 2.4 передачі за 27.2 хвилин на паркеті. Раніше оборонець виступав за чеський "Пардубіце" та "Дніпро".

Шундель на зорі кар'єри захищав кольори збірних України U-18 та U-20, з якими їздив на чемпіонати Європи. У 2021 році провів два поєдинки за головну команду "синьо-жовтих" – проти Словенії та Австрії. Середні цифри в першій збірній – 8.5 очок за 21 хвилину в грі.

Наприкінці лютого збірна України проведе два матчі кваліфікації – проти Італії на виїзді (23 лютого) та домашній поєдинок із Нідерландами в Ризі (26 лютого). "Синьо-жовті" мають теоретичні шанси виходу на Мундіаль – треба перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.

До слова, раніше "Будівельник" призначив нового керманича команди замість Плеханова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЗбірна УкраїниБаскетбол