Баскетбольная сборная Украины срочно пополнилась защитником из чемпионата Эстонии

К рядам сборной Украины присоединился Анатолий Шундель. 29-летний защитник в цветах национальной команды последний раз выступал еще в отборе к Евробаскету-2022.

В нынешнем сезоне Шундель играет в эстонском "ТалТехе". В рамках Латвийско-эстонской баскетбольной лиги он в среднем набирал 13.8 очков, делал 2.5 подбора и оформлял 2.4 передачи за 27.2 минуты на паркете. Ранее защитник выступал за чешский "Пардубице" и "Днепр".

Шундель на заре карьеры защищал цвета сборных Украины U-18 и U-20, с которыми ездил на чемпионаты Европы. В 2021 году провел два поединка за главную команду "сине-желтых" – против Словении и Австрии. Средние цифры в первой сборной – 8.5 очков за 21 минуту в игре.

В конце февраля сборная Украины проведет два матча квалификации – против Италии на выезде (23 февраля) и домашний поединок с Нидерландами в Риге (26 февраля). "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.