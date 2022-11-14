Баскетбольна збірна України перемогла Ісландію у відборі до ЧС-2023

ЧС-2023, кваліфікація, 3-й етап, 10-й тур

Україна – Ісландія – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

У дебюті зустрічі на паркеті були гойдалки. Суперники змінювали один одного в ролі лідера. Та поступово вперед вирвалися острів'яни. Натомість українці весь час перебували в ролі тих, хто наздоганяє. Зрештою, дефіцит очок за підсумками першої чверті для них склав 4 пункти.

Старт другої 10-хвилинки за сценарієм нагадав перший відрізок. Та в середині чверті збірні двічі зрівнялись (25:25, 30:30), а потім "синьо-жовті" додали в активності. Як наслідок, на велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли за мінімальної переваги (+2).

Та піти у відрив збірна України не змогла. Більше того, ісландці не тільки швидко вирівняли становище, а й частіше почали вести в рахунку впродовж третьої чверті. Бувало, що в лідерах ішла й українська збірна, та все ж перед вирішальним ігровим відрізком Ісландія опинилася попереду.

А ось початок вирішальної чверті "синьо-жовті" провели ударно. Вони відігралися і повели з +5. Гості зуміли нав'язати конкуренцію і зрівняли рахунок (64:64). Та фінальний ривок збірної України (15:8) гарантував нашій національній команді надважливу перемогу.

Завдяки цьому локальному успіху команда Багатскіса зберегла шанси на вихід на ЧС-2023. Для здобуття путівки на Мундіаль у лютому збірна України повинна перемагати Італію і Нідерланди.