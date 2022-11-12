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Як збірна України у відборі до ЧС-2023 Нідерланди в баскетбол переграла: відео

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Алмере, Субота 12 листопада 2022 09:29
Як збірна України у відборі до ЧС-2023 Нідерланди в баскетбол переграла: відео Фото: В'ячеслав Бобров намагається звільнитися з-під опіки суперника (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної України завершився матч кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти національної команди Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, кваліфікація, 3-й етап, 9-й тур

Нідерланди – Україна – 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

"Синьо-жовті" надупевнено розпочали, повівши в дебюті 17:2. Ближче до середини першої чверті нідерландці трохи отямилися. Згодом їм навіть вдалося скоротити дефіцит очок усього до трьох пунктів. Та все ж, збірна України завершила 10-хвилинку з перевагою +7.

Зате друга чверть стала бенефісом гостей. У першій частині українці тримали суперника на безпечній відстані в районі 10-ти очок. Але перед великою перервою "синьо-жовті" видали фантастичний відрізок (12:0) і довели перевагу до неймовірних +24.

Перетворити матч у перемогу в такій ситуації було справою техніки. Збірна України в двох наступних чвертях дозволила нідерландцям хоч трохи потішити місцеву публіку. "Помаранчеві" виграли обидві 10-хвилинки, та лише трохи підсолодили гіркоту поразки.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став оборонець Ілля Сидоров. Українець набрав 25 очок і віддав 5 передач. Найкращий зі збірної Нідерландів – Кеє Ван Дер Вурст – оформив лише 19 пунктів. 14 листопада "синьо-жовті" приймуть Ісландію у Ризі.

До слова, в жовтні ФБУ продовжила контракт із Багатскісом до завершення відбіркового циклу.

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